Боец рассказал об ударах ВСУ по сослуживцам во время отступления

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе боев за Копани в Запорожской области часть украинских военнослужащих начала покидать позиции без приказа.

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, украинские военные самовольно начали отступать, после чего их командиры начали уничтожать своих же FPV-дронами.

Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении Копани силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ во время боев за населенный пункт Копани в Запорожской области наносили удары FPV-дронами по своим сослуживцам, которые пытались отступить с позиций, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск РФ "Восток" с позывным Мягкий.

По словам бойца 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, после начала наступления российских подразделений часть украинских военнослужащих стала покидать позиции без приказа.

"В ходе выполнения боевой задачи противник начал отступать. Когда мы начали наступать на противника, он начал отступать. И по своим, по ВСУ , полетели их FPV-дроны", - рассказал военнослужащий.

Как отметил Мягкий, из радиоперехватов российские бойцы сделали вывод, что украинские военные не получали приказа на отход.

"Они самовольно начали отступать, после чего их командиры начали уничтожать своих же FPV-дронами, чтобы (украинский - ред.) противник не отступил, выполняя функцию заградительного отряда", - добавил штурмовик.