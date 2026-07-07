Краткий пересказ от РИА ИИ
- На учебном полигоне ВСУ в Сумской области зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях во время боевого слаживания.
- С начала месяца произошло более десяти смертей насильно мобилизованных украинцев, которые не выдержали физических нагрузок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На одном из учебных полигонов ВСУ в Сумской области Украины зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях во время боевого слаживания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район – ред.) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что с начала месяца произошло более десяти смертей насильно мобилизованных украинцев, которые просто не выдержали физических нагрузок.
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5 июля, 20:09