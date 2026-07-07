Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ при удерживании населенного пункта Копани в Запорожской области активно использовали самодельные взрывные устройства и мины различных типов.

Украинские подразделения маскировали самодельные взрывные устройства под обычные предметы.

Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ при удерживании населенного пункта Копани в Запорожской области активно использовали большое количество самодельных взрывных устройств и мин различных типов, рассказал РИА Новости боец группировки войск РФ "Восток" с позывным Мягкий.

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, украинские подразделения маскировали самодельные взрывные устройства под обычные предметы.

"В шоколадку ставится пластинка, тротил, все что угодно. При нажатии, при контакте срабатывает детонатор и происходит взрыв", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что украинские военные широко применяли на этом участке фронта мины различных типов.

"Также противники много разбрасывают различных мин. Так же, как и на металл действует (мина - ред.), так же, как и на движение. Очень много различных мин", - отметил Мягкий.