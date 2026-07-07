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Боец рассказал о тактике ВСУ при удержании населенного пункта - РИА Новости, 07.07.2026
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Боец рассказал о тактике ВСУ при удержании населенного пункта

ВСУ применяли большое количество самодельных мин при удерживании Копани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ при удерживании населенного пункта Копани в Запорожской области активно использовали самодельные взрывные устройства и мины различных типов.
  • Украинские подразделения маскировали самодельные взрывные устройства под обычные предметы.
  • Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ при удерживании населенного пункта Копани в Запорожской области активно использовали большое количество самодельных взрывных устройств и мин различных типов, рассказал РИА Новости боец группировки войск РФ "Восток" с позывным Мягкий.
По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, украинские подразделения маскировали самодельные взрывные устройства под обычные предметы.
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"В шоколадку ставится пластинка, тротил, все что угодно. При нажатии, при контакте срабатывает детонатор и происходит взрыв", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские военные широко применяли на этом участке фронта мины различных типов.
"Также противники много разбрасывают различных мин. Так же, как и на металл действует (мина - ред.), так же, как и на движение. Очень много различных мин", - отметил Мягкий.
Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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