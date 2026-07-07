В Запорожской области частично отключился свет из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области поврежден ряд энергообъектов в результате атаки ВСУ.
- Фиксируется частичное отключение электроснабжения в регионе.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ряд энергообъектов поврежден в Запорожской области в результате атаки ВСУ, фиксируется частичное отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что идет оценка повреждений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18