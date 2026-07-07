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ВС России взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области - РИА Новости, 07.07.2026
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12:22 07.07.2026 (обновлено: 15:04 07.07.2026)
ВС России взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

МО РФ: ВС России освободили Петро-Ивановку в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Севера" освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
  • За сутки они уничтожили до 205 боевиков ВСУ, ББМ "Казак" и восемь автомобилей.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку на левом берегу реки Верхняя Двуречная", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Петро-Ивановку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Петро-Ивановку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Петро-Ивановку в Харьковской области
Перед штурмом бойцы нанесли удары по пулеметным и минометным позициям, а также пунктам запуска дронов Нацгвардии Украины, отметили в ведомстве.
По итогу они уничтожили транспорт для подвоза материальных средств и полевые склады снарядов. Это позволило нарушить логистику и управление подразделениями противника и деморализовать личный состав, добавили в министерстве.
Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районе сел Великие Проходы, Избицкое и Захаровка в Харьковской области, а также у населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги в Сумской области.
За сутки они уничтожили до 205 украинских боевиков, ББМ "Казак" и восемь автомобилей, добавили в ведомстве.
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