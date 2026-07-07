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ВС России взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения "Севера" освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

За сутки они уничтожили до 205 боевиков ВСУ, ББМ "Казак" и восемь автомобилей.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Российские войска освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Минобороны

"Военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку на левом берегу реки Верхняя Двуречная", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Петро-Ивановку в Харьковской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Петро-Ивановку в Харьковской области

Перед штурмом бойцы нанесли удары по пулеметным и минометным позициям, а также пунктам запуска дронов Нацгвардии Украины, отметили в ведомстве.

По итогу они уничтожили транспорт для подвоза материальных средств и полевые склады снарядов. Это позволило нарушить логистику и управление подразделениями противника и деморализовать личный состав, добавили в министерстве.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районе сел Великие Проходы, Избицкое и Захаровка в Харьковской области , а также у населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги в Сумской области.