ВС России нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, включая Краматорск.
- Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры, удары наносились расчетами центра «Рубикон».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциями и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, в том числе и в Краматорске, сообщило Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры, удары наносились расчетами центра "Рубикон".
"Минобороны России опубликовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
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