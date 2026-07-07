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ВС России нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 07.07.2026
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07:36 07.07.2026
ВС России нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

ВС России поразили топливную инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, включая Краматорск.
  • Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры, удары наносились расчетами центра «Рубикон».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциями и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, в том числе и в Краматорске, сообщило Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры, удары наносились расчетами центра "Рубикон".
"Минобороны России опубликовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
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