ВС России нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциями и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, в том числе и в Краматорске, сообщило Минобороны России.