Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ, два склада с боеприпасами и свыше 60 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск РФ "Север".