Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 07.07.2026
Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ

ВС России за ночь уничтожили 9 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ, два склада с боеприпасами в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате огневых ударов также были уничтожены девять автомобилей ВСУ и 61 украинский военнослужащий.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ, два склада с боеприпасами и свыше 60 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск РФ "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили девять пунктов управления БПЛА, два склада с боеприпасами", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что также были уничтожены девять автомобилей ВСУ высокой проходимости и 61 украинский военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 34 пункта управления БПЛА ВСУ
18 апреля, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала