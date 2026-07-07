Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ, два склада с боеприпасами в Харьковской и Сумской областях.
- В результате огневых ударов также были уничтожены девять автомобилей ВСУ и 61 украинский военнослужащий.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ, два склада с боеприпасами и свыше 60 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск РФ "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили девять пунктов управления БПЛА, два склада с боеприпасами", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что также были уничтожены девять автомобилей ВСУ высокой проходимости и 61 украинский военнослужащий.
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18 апреля, 07:05