ВС России в июне уничтожили более 140 дронов ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем дивизии 14-го армейского корпуса "Севера" в июне уничтожили более 140 украинских беспилотников в Харьковской области, сорвав попытки атак на гражданскую инфраструктуру приграничья, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.

По его словам, расчеты БПЛА-ПВО несут круглосуточное дежурство и при обнаружении целей ликвидируют их методом дистанционного подрыва боезаряда или тараном. В течение июня, уточнил он, было уничтожено свыше 90 дронов типа "Баба-Яга", более 40 беспилотников самолетного типа, а также другие аппараты.