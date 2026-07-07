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ВС России в июне уничтожили более 140 дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.07.2026
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ВС России в июне уничтожили более 140 дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили более 140 украинских БПЛА в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем дивизии 14-го армейского корпуса «Севера» в июне уничтожили более 140 украинских беспилотников в Харьковской области.
  • Было уничтожено свыше 90 дронов типа «Баба-Яга» и более 40 беспилотников самолетного типа.
  • Расчеты БПЛА-ПВО несут круглосуточное дежурство и при обнаружении целей ликвидируют их методом дистанционного подрыва боезаряда или тараном.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем дивизии 14-го армейского корпуса "Севера" в июне уничтожили более 140 украинских беспилотников в Харьковской области, сорвав попытки атак на гражданскую инфраструктуру приграничья, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.
"Операторы подразделений БПС 71 гвардейской дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" сорвали попытки противника атаковать гражданскую инфраструктуру приграничья и уничтожили более 140 беспилотников различных типов в Харьковской области в июне", - рассказал командир подразделения БПС.
По его словам, расчеты БПЛА-ПВО несут круглосуточное дежурство и при обнаружении целей ликвидируют их методом дистанционного подрыва боезаряда или тараном. В течение июня, уточнил он, было уничтожено свыше 90 дронов типа "Баба-Яга", более 40 беспилотников самолетного типа, а также другие аппараты.
Сват отметил, что подразделение постоянно совершенствует и модернизирует свои беспилотные средства, в том числе инструменты для нейтрализации дронов противника. Он добавил, что большая часть запускаемых ВСУ беспилотников сбивается еще в воздушном пространстве буферной зоны безопасности в Харьковской области.
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