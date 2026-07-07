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ВС России за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, использовавшихся ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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05:32 07.07.2026 (обновлено: 10:15 07.07.2026)
ВС России за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, использовавшихся ВСУ

РИА Новости: ВС РФ уничтожили 37 АЗС, использовавшихся ВСУ, за 12 дней

© Фото : Днепропетровская областная военная администрацияАЗС в Днепропетровской области после удара
АЗС в Днепропетровской области после удара - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Днепропетровская областная военная администрация
АЗС в Днепропетровской области после удара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Российской Федерации за 12 дней уничтожили более 35 автозаправочных станций, использовавшихся в интересах ВСУ.
  • Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам парализуют транспортную логистику ВСУ.
  • Удары по автозаправочным станциям наносились с использованием БПЛА «Герань-2», «Герань-2 Сикер», «Герань-4 Сикер» и дронов отдельной бригады войск БПС «Варяг».
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВС России за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, использовавшихся в интересах ВСУ, следует из данных Минобороны, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Всего в период с 25 июня по 7 июля были уничтожены как минимум 37 автозаправок. Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам, как отмечали в министерстве, парализуют транспортную логистику ВСУ.
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Так, 25 июня ведомство сообщало, что расчеты ударных БПЛА "Герань — 2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области. На следующий день расчеты БПЛА "Герань — 2 Сикер" уничтожили автозаправочную станцию, снабжавшую военную технику ВСУ, в Черниговской области в районе Репок. Двадцать седьмого июня расчеты "Сикеров" уничтожили две автозаправочные станции в Запорожье.
Тридцатого июня в Минобороны сообщили, что расчеты отдельной бригады войск БПС "Варяг" с помощью дронов поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ в ряде населенных пунктов.
Второго июля войска беспилотных систем ударили "Геранями" по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Герань — 2 Сикер" и "Герань — 4 Сикер", согласно сообщению Минобороны от 5 июля, нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Шестого июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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