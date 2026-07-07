Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Российской Федерации за 12 дней уничтожили более 35 автозаправочных станций, использовавшихся в интересах ВСУ.

Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам парализуют транспортную логистику ВСУ.

Удары по автозаправочным станциям наносились с использованием БПЛА «Герань-2», «Герань-2 Сикер», «Герань-4 Сикер» и дронов отдельной бригады войск БПС «Варяг».

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВС России за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, использовавшихся в интересах ВСУ, следует из данных Минобороны, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Всего в период с 25 июня по 7 июля были уничтожены как минимум 37 автозаправок. Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам, как отмечали в министерстве, парализуют транспортную логистику ВСУ

Так, 25 июня ведомство сообщало, что расчеты ударных БПЛА "Герань — 2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области. На следующий день расчеты БПЛА "Герань — 2 Сикер" уничтожили автозаправочную станцию, снабжавшую военную технику ВСУ, в Черниговской области в районе Репок. Двадцать седьмого июня расчеты "Сикеров" уничтожили две автозаправочные станции в Запорожье.

Тридцатого июня в Минобороны сообщили, что расчеты отдельной бригады войск БПС "Варяг" с помощью дронов поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ в ряде населенных пунктов.

Второго июля войска беспилотных систем ударили "Геранями" по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Герань — 2 Сикер" и "Герань — 4 Сикер", согласно сообщению Минобороны от 5 июля, нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Шестого июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.