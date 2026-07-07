Морпех "Востока" рассказал о попытке контратаки ВСУ в освобожденной Копани

"Мы подготовились, ждали. Они начали работать по нашим позициям, мы открыли ответный огонь. Их было шесть человек, дистанция - около 150-200 метров. По ним также работали наша артиллерия и беспилотники. Они не выдержали огневого воздействия и откатились обратно", - рассказал Кир.