Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие морской пехоты российской группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ после освобождения села Копани в Запорожской области.
- Командование российских подразделений предупредило о выдвижении украинской диверсионно-разведывательной группы, после чего было принято решение подготовиться к отражению атаки.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты российской группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ после освобождения села Копани в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.
Минобороны России 1 июля сообщало об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
По словам Кира, после закрепления российских подразделений на занятых позициях командование предупредило о выдвижении украинской диверсионно-разведывательной группы.
"Мы подготовились, ждали. Они начали работать по нашим позициям, мы открыли ответный огонь. Их было шесть человек, дистанция - около 150-200 метров. По ним также работали наша артиллерия и беспилотники. Они не выдержали огневого воздействия и откатились обратно", - рассказал Кир.
Командир взвода с позывным Хабиб, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе боев за Копани морские пехотинцы смогли взять в плен шесть военнослужащих ВСУ.