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Морпех "Востока" рассказал о попытке контратаки ВСУ в освобожденной Копани - РИА Новости, 07.07.2026
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19:39 07.07.2026
Морпех "Востока" рассказал о попытке контратаки ВСУ в освобожденной Копани

Кир: морпехи "Востока" сорвали попытку контратаки ВСУ в освобожденной Копани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие морской пехоты российской группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ после освобождения села Копани в Запорожской области.
  • Командование российских подразделений предупредило о выдвижении украинской диверсионно-разведывательной группы, после чего было принято решение подготовиться к отражению атаки.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты российской группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ после освобождения села Копани в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.
Минобороны России 1 июля сообщало об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
По словам Кира, после закрепления российских подразделений на занятых позициях командование предупредило о выдвижении украинской диверсионно-разведывательной группы.
"Мы подготовились, ждали. Они начали работать по нашим позициям, мы открыли ответный огонь. Их было шесть человек, дистанция - около 150-200 метров. По ним также работали наша артиллерия и беспилотники. Они не выдержали огневого воздействия и откатились обратно", - рассказал Кир.
Командир взвода с позывным Хабиб, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе боев за Копани морские пехотинцы смогли взять в плен шесть военнослужащих ВСУ.
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