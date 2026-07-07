В Воронеже у пациентки удалили пятикилограммовую опухоль яичника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воронежские онкогинекологи удалили 5-килограммовую опухоль яичника у 35-летней пациентки.
- Опухоль оказалась доброкачественной, и после восьмидневного пребывания в стационаре пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.
- Медики подчеркнули важность регулярного прохождения осмотров и диспансеризации для своевременного начала лечения.
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Воронежские онкогинекологи удалили 5-килограммовую опухоль яичника у 35-летней пациентки, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным минздрава, пациентка около полугода назад начала жаловаться на вздутие живота. Она обратилась к медикам, сделала УЗИ органов малого таза, брюшной полости, ЭхоКГ. В результате была обнаружена опухоль, которая занимала практически все пространство брюшной полости. МРТ показала две опухоли, которые исходят из каждого яичника. Врачи допускали, что это онкологический процесс.
"Из брюшной полости мы извлекли новообразование, общий вес которого составил больше пяти килограммов", — приводятся слова онколога Лилии Ворониной в канале министерства на платформе "Макс".
После операции пациентка находилась в стационаре восемь дней, после чего ее выписали в удовлетворительном состоянии. Согласно гинекологическому заключению, опухоль оказалась доброкачественной.
"Подобные случаи медики называют "запущенными". Регулярное прохождение осмотров и диспансеризации часто помогает избежать серьезных последствий, так как появляется возможность начать лечение вовремя", — добавили в минздраве.
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