Володин раскритиковал Минтруд за список профессий для мигрантов вне квот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин раскритиковал Минтруд России за список профессий для трудоустройства мигрантов вне квот.
- Он считает, что перечень профессий иностранных граждан, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу, должен быть сокращен до минимума.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания раскритиковал Минтруд России за список профессий для трудоустройства мигрантов в РФ вне квот.
Госдума во вторник приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
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"Считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен. Потому что это все привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чем говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
В пример он привел Забайкальский край, где заявка была всего на пять специалистов, а разрешение, по данным прокуратуры, выдали на 1,8 тысячи человек - врачей и среднего медицинского персонала. По словам председателя Госдумы, непонятно, зачем завозить зарубежных врачей и медсестер, если есть свои колледжи, вузы и специалисты, знающие язык.
Володин напомнил, что существует утвержденный перечень профессий иностранных граждан - квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. По его мнению, этот перечень должен быть сокращен до минимума, так как надо готовить свои кадры.
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"Ну, это никуда не годится. Поэтому мы надеемся, что министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане, потому что речь идет о здоровье наших людей. Речь идет о том, что это должны быть специалисты со знанием русского языка, хорошим знанием", - отметил он.