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Россия справится с проблемами на топливном рынке, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2026
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15:20 07.07.2026
Россия справится с проблемами на топливном рынке, заявил Володин

Володин: Россия справится с проблемами на топливном рынке

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что Россия справится с проблемами на топливном рынке.
  • Он призвал не поддаваться панике и подчеркнул важность консолидации и общего понимания для преодоления проблем.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия справится с проблемами на топливном рынке, так же как ранее справилась с попытками извне развалить финансовую систему и экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав не поддаваться панике.
"Справимся и с проблемами на бензоколонках. Так же как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему - не получилось, экономику в клочья разорвать - не получилось. Самое главное - консолидация. Самое главное - общее понимание", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что паника - самое плохое. По словам Володина, нужно собрать волю каждого в единую волю, чтобы выстоять.
"Поэтому давайте в этих вопросах идти уверенно до конца. Наше дело правое. Коллеги, без обид, но давайте строить свою работу именно на этих принципах", - подчеркнул председатель Госдумы.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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