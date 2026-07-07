Россия справится с проблемами на топливном рынке, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что Россия справится с проблемами на топливном рынке.
- Он призвал не поддаваться панике и подчеркнул важность консолидации и общего понимания для преодоления проблем.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия справится с проблемами на топливном рынке, так же как ранее справилась с попытками извне развалить финансовую систему и экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав не поддаваться панике.
"Справимся и с проблемами на бензоколонках. Так же как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему - не получилось, экономику в клочья разорвать - не получилось. Самое главное - консолидация. Самое главное - общее понимание", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что паника - самое плохое. По словам Володина, нужно собрать волю каждого в единую волю, чтобы выстоять.
"Поэтому давайте в этих вопросах идти уверенно до конца. Наше дело правое. Коллеги, без обид, но давайте строить свою работу именно на этих принципах", - подчеркнул председатель Госдумы.