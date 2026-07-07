Володин призвал Госдуму показать пример консолидации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов показать пример консолидации, несмотря на предстоящие выборы.
- Володин предложил фракциям сделать все для поддержки России и обеспечения нужд людей, находящихся на СВО.
- Председатель Госдумы подчеркнул необходимость быть опорой президенту и принимать нужные законы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны всем показать пример консолидации, несмотря на предстоящие выборы в Госдуму, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Мы должны всем показать пример консолидации. И, несмотря на выборы, - этих выборов будет много, но страна у нас одна. Поэтому мы не должны с вами через выборы сделать плохо для страны, думая о личной победе", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы также обратился ко всем фракциям с предложением за оставшееся время сделать все для того, чтобы Россия "получила поддержку от парламента", а депутаты Госдумы, имея консолидированную позицию, сделали все, чтобы люди, находясь на СВО, ни в чем не нуждались.
"Давайте, как и ранее, будем опорой президенту (РФ Владимиру Путину - ред.) и сделаем все от нас зависящее, чтобы принимались нужные законы. Чтобы мы помогали людям, которые постоянно с нами в контакте", - подчеркнул он.
Володин отметил, что об этом также говорил Путин на съезде партии "Единая Россия".
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