Володин рассказал о поддержке СССР суверенитета других стран

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Многие страны не обладали бы суверенитетом, если бы их не поддерживал Советский Союз, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Страны, которые получили тогда поддержку нашей страны, сегодня суверенные государства. Они сегодня планируют свои перспективы самостоятельно, но вряд ли бы, даже имея таких людей (как Фидель Кастро - ред.), они смогли это сделать без поддержки Советского Союза", - сказал Володин на открытии выставки, отметив, что Фидель Кастро также состоялся благодаря помощи Советского Союза.