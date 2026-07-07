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Володин рассказал о поддержке СССР суверенитета других стран - РИА Новости, 07.07.2026
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12:36 07.07.2026
Володин рассказал о поддержке СССР суверенитета других стран

Володин: многие страны не имели бы суверенитет, если бы их не поддерживал СССР

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие страны не обладали бы суверенитетом, если бы их не поддерживал Советский Союз.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Многие страны не обладали бы суверенитетом, если бы их не поддерживал Советский Союз, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выставка "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро" открылась в Госдуме.
"Страны, которые получили тогда поддержку нашей страны, сегодня суверенные государства. Они сегодня планируют свои перспективы самостоятельно, но вряд ли бы, даже имея таких людей (как Фидель Кастро - ред.), они смогли это сделать без поддержки Советского Союза", - сказал Володин на открытии выставки, отметив, что Фидель Кастро также состоялся благодаря помощи Советского Союза.
Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.
Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
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КубаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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