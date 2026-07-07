Минобороны рассказало об освобождении Петро-Ивановки

"Российские военнослужащие вскрывали и заблаговременно уничтожали транспорт подвоза материальных средств, полевые склады боеприпасов и склады украинских националистов. Это позволило не только нарушить логистику и управление украинскими формированиями, но и деморализовать личный состав противника", - говорится в сообщении.