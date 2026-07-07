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Минобороны рассказало об освобождении Петро-Ивановки - РИА Новости, 07.07.2026
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13:58 07.07.2026 (обновлено: 16:36 07.07.2026)
Минобороны рассказало об освобождении Петро-Ивановки

ВС России взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Петро-Ивановка в Харьковской области.
  • Перед штурмом города российские военные заранее нарушили логистику и управление украинскими формированиями, уничтожая их транспорт и склады, что деморализовало личный состав противника.
  • Подразделения группировки войск "Север" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Петро-Ивановку в Харьковской области, заранее деморализовав личный состав противника, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство во вторник заявило, что военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе активного наступления установили контроль над населенным пунктом Петро-Ивановка, который находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная в Харьковской области.
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"Российские военнослужащие вскрывали и заблаговременно уничтожали транспорт подвоза материальных средств, полевые склады боеприпасов и склады украинских националистов. Это позволило не только нарушить логистику и управление украинскими формированиями, но и деморализовать личный состав противника", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, перед штурмом города российские разведчики с воздуха выявляли огневые точки противника, а артиллерия и ударные БПЛА наносили поражение "по позициям боевиков из состава национальной гвардии Украины".
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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