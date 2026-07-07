Бойцы "Севера" за пять минут уничтожили семь радаров ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск РФ "Север" поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, нанеся удары в течение пяти минут после обнаружения целей, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Дарвин.

По его словам, станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников при изучении тыловых районов противника. Полученные координаты немедленно передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. Для выведения одной станции из строя, уточнил командир, артиллеристам требуется всего два–три снаряда.