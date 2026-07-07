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Бойцы "Севера" за пять минут уничтожили семь радаров ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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07:56 07.07.2026
Бойцы "Севера" за пять минут уничтожили семь радаров ВСУ

Российские военные поразили семь РЛС ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск РФ «Север» поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
  • Удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут после обнаружения целей.
  • Уничтожение радаров лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские позиции.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск РФ "Север" поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, нанеся удары в течение пяти минут после обнаружения целей, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Дарвин.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении… Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не дало противнику укрыть и сохранить технику", - рассказал Дарвин.
По его словам, станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников при изучении тыловых районов противника. Полученные координаты немедленно передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. Для выведения одной станции из строя, уточнил командир, артиллеристам требуется всего два–три снаряда.
Дарвин добавил, что уничтожение радаров лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские позиции.
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