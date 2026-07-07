В Энергодаре дрон ВСУ атаковал автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легковой автомобиль загорелся в Энергодаре Запорожской области в результате атаки дрона.
- Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль был атакован беспилотником ВСУ в Энергодаре Запорожской области, водитель госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщил глава города Максим Пухов.
"На улице Казацкой в результате атаки дрона загорелся гражданский автомобиль. Владелец транспортного средства был эвакуирован из горящего автомобиля и доставлен в приемное отделение МСЧ‑145. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован в хирургическое отделение, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в канале на платформе "Макс".
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