В Роскачестве выяснили, как россияне выбирают вино

Краткий пересказ от РИА ИИ При выборе вина россияне в первую очередь обращают внимание на содержание сахара (34% опрошенных), затем на цену (12%) и цвет (11%).

75% респондентов готовы потратить на бутылку вина не более 1500 рублей, оптимальным соотношением «цена — качество» считается диапазон 900–1000 рублей.

Наблюдается снижение интереса к красным и полусладким винам, рост популярности белых, розовых и сухих вин, а также увеличение реализации отечественных розовых (+14%) и белых (+7%) вин.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больше всего россиян при выборе вина в магазине обращают внимание на содержание сахара, среди прочих популярных критериев для покупки напитка - цена и цвет, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Главным ориентиром при выборе остается тип вина по содержанию сахара - его назвали 34% опрошенных. Цена важна для 12% респондентов, а цвет - для 11%", - сообщили там.

В организации отметили, что покупатели все реже ориентируются на раскрученное имя производителя и все чаще - на собственные зрительные и вкусовые ожидания. При этом для 97% россиян важными характеристиками вина остаются хороший вкус и послевкусие, а также хорошее качество.

Если говорить о стоимости вина, то подавляющее большинство участников опроса - 75% - готовы потратить на бутылку не более 1500 рублей. При этом оптимальным соотношением "цена - качество" респонденты считают диапазон 900–1000 рублей.

По словам специалистов, среди всех категорий вин по цвету и содержанию сахара россияне по-прежнему чаще других выбирают красные полусладкие - 51% за цвет и 55% за сладость.

Однако динамика красноречива: доля поклонников красных вин снизилась на 23 процентных пункта, а полусладких - на 13 процентных пунктов. Одновременно фиксируется уверенный рост интереса к белым, розовым и сухим винам - эти категории набирают популярность среди респондентов.

В свою очередь в сегменте российского виноделия тренд также заметен: реализация отечественных розовых вин выросла на 14%, белых - на 7%, тогда как красные прибавили меньше 1%. В ассортименте магазинов появляется все больше легких белых и розовых, сухих и полусухих версий, а доля насыщенных красных и сладких вин сокращается.