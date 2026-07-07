Ветеринар рассказала, как подготовить собаку к походу в общественное место

Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рекомендует владельцам собак чаще гулять с питомцами в оживленных местах, среди незнакомых людей и городского шума.

Перед походом в общественное место с собакой необходимо убедиться, что питомец слушается и его поведение можно контролировать, а также ознакомиться с правилами заведения.

В кафе или ресторане собаке обычно разрешено находиться только на полу рядом с хозяином и обязательно на поводке, а для крупных пород может потребоваться намордник.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владельцу собаки необходимо чаще гулять с ней в оживленных местах, среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов, а также давать ей взаимодействовать с другими животными и их владельцами, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

"Перед походом в общественное место с собакой, важно убедиться, что питомец спокойно чувствует себя среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов. Это навык, который не появляется за один день - здесь помогут только время и регулярная практика. Чаще гуляйте с собакой в оживленных местах и взаимодействуйте с другими животными и их владельцами", - сообщила она.

Врач отметила, что не менее важно заранее освоить базовые команды: "рядом", "нельзя", "ко мне", "сидеть". Владельцу собаки нужно убедиться, что питомец слушается и его поведение можно контролировать в любой ситуации.

Онуфриенко добавила, что владельцу перед посещением кафе или ресторана необходимо ознакомиться с правилами заведения. В большинстве из них собаке разрешено находиться только на полу рядом с хозяином и обязательно на поводке, а в некоторых местах для крупных пород может потребоваться намордник.

Кроме того, она порекомендовала следить за тем, чтобы питомец не ел и не пил из человеческой посуды - лучше попросить у персонала специальную миску. Также, если питомец интересуется другими гостями, важно убедиться, что гости открыты к такому знакомству.