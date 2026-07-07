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Ветеринар рассказала, как подготовить собаку к походу в общественное место - РИА Новости, 07.07.2026
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03:48 07.07.2026
Ветеринар рассказала, как подготовить собаку к походу в общественное место

Ветеринар Онуфриенко посоветовала чаще гулять с собакой в оживленных местах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДомашняя собака на прогулке
Домашняя собака на прогулке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Домашняя собака на прогулке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рекомендует владельцам собак чаще гулять с питомцами в оживленных местах, среди незнакомых людей и городского шума.
  • Перед походом в общественное место с собакой необходимо убедиться, что питомец слушается и его поведение можно контролировать, а также ознакомиться с правилами заведения.
  • В кафе или ресторане собаке обычно разрешено находиться только на полу рядом с хозяином и обязательно на поводке, а для крупных пород может потребоваться намордник.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владельцу собаки необходимо чаще гулять с ней в оживленных местах, среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов, а также давать ей взаимодействовать с другими животными и их владельцами, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
"Перед походом в общественное место с собакой, важно убедиться, что питомец спокойно чувствует себя среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов. Это навык, который не появляется за один день - здесь помогут только время и регулярная практика. Чаще гуляйте с собакой в оживленных местах и взаимодействуйте с другими животными и их владельцами", - сообщила она.
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Врач отметила, что не менее важно заранее освоить базовые команды: "рядом", "нельзя", "ко мне", "сидеть". Владельцу собаки нужно убедиться, что питомец слушается и его поведение можно контролировать в любой ситуации.
Онуфриенко добавила, что владельцу перед посещением кафе или ресторана необходимо ознакомиться с правилами заведения. В большинстве из них собаке разрешено находиться только на полу рядом с хозяином и обязательно на поводке, а в некоторых местах для крупных пород может потребоваться намордник.
Кроме того, она порекомендовала следить за тем, чтобы питомец не ел и не пил из человеческой посуды - лучше попросить у персонала специальную миску. Также, если питомец интересуется другими гостями, важно убедиться, что гости открыты к такому знакомству.
"На всякий случай возьмите с собой любимую игрушку питомца. Она скрасит досуг собаки, пока вы отдыхаете. Если же животное начнет волноваться, знакомый предмет поможет переключить его внимание и быстрее успокоить", - закончила врач.
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