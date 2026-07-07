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В Польше не хотят видеть рядом с собой враждебно настроенную Украину - РИА Новости, 07.07.2026
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12:41 07.07.2026
В Польше не хотят видеть рядом с собой враждебно настроенную Украину

Чарнек: Варшава не хочет видеть рядом с собой враждебно настроенную Украину

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат на пост премьер-министра Польши от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава не хочет видеть рядом с собой враждебно настроенную к Польше Украину.
  • По словам Чарнека, Украина уже около двух лет очень враждебно настроена по отношению к Польше, игнорируя польские интересы, при этом Польша рассматривает Украину как "своего рода буфер" от России.
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Варшава не хочет видеть рядом с собой враждебно настроенную к Польше Украину, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
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"Мы не хотим Украину, враждебно настроенную по отношению к Польше", - сказал Чарнек в программе "Граффити" на телеканале Polsat News. При этом, по его словам, Польша рассматривает Украину как "своего рода буфер" от России.
Политик отметил, что уже около двух лет Украина очень враждебно настроена по отношению к Польше, игнорируя польские интересы. Однако он утверждает, что Украина существует благодаря Польше.
"Поведение Владимира Зеленского по отношению к Польше давно скандально, и мы все это знаем", — продолжил Чарнек.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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