Суд признал штраф блогеру Варламову* за недоплату налога законным

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы признал законным решение налоговой инспекции о привлечении блогера Ильи Варламова* к ответственности за неполную уплату налогов.

Блогера оштрафовали более чем на 13 миллионов рублей за уплату НДФЛ за 2022 год по ставке 13 % вместо 30 %.

Варламов* оспаривал решение, утверждая, что находился за пределами России в статусе резидента, проходя обучение в Германии.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законным решение столичной налоговой инспекции, которая привлекла блогера Илью Варламова* к налоговой ответственности в виде штрафа в размере более 13 миллионов рублей за неполную уплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил заявление Варламова *, оспаривавшего решение ИФНС №2 по Москве от 30 декабря 2025 года в части привлечения его к ответственности за умышленную неуплату налога.

Как пояснили представители сторон, оспариваемое решение налоговый орган вынес в связи с тем, что блогер заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%, предусмотренной для налоговых резидентов РФ, а не по ставке 30%, предназначенной для нерезидентов.

По словам юристов ФНС, Варламов* находился за пределами России более шести месяцев и не мог применять 13%-ную ставку.

Представитель блогера заявил в суде, что шесть месяцев Варламов* проходил обучение по очной форме в образовательном учреждении в Германии, поэтому имел статус резидента и право на ставку для резидентов. По словам представителя заявителя, его доверитель не искажал данные в декларации и не имел такого умысла, к недоплате привела нечеткость нормы закона.

Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, при этом начисленную ему этим же решением налоговой инспекции недоимку в размере порядка 33 миллионов рублей Варламов* не оспаривает.

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", в конце января 2026 года операции по счетам Варламова* приостановили из-за "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".