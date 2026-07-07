Суд признал штраф блогеру Варламову* за недоплату налога законным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы признал законным решение налоговой инспекции о привлечении блогера Ильи Варламова* к ответственности за неполную уплату налогов.
- Блогера оштрафовали более чем на 13 миллионов рублей за уплату НДФЛ за 2022 год по ставке 13 % вместо 30 %.
- Варламов* оспаривал решение, утверждая, что находился за пределами России в статусе резидента, проходя обучение в Германии.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законным решение столичной налоговой инспекции, которая привлекла блогера Илью Варламова* к налоговой ответственности в виде штрафа в размере более 13 миллионов рублей за неполную уплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Как пояснили представители сторон, оспариваемое решение налоговый орган вынес в связи с тем, что блогер заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%, предусмотренной для налоговых резидентов РФ, а не по ставке 30%, предназначенной для нерезидентов.
По словам юристов ФНС, Варламов* находился за пределами России более шести месяцев и не мог применять 13%-ную ставку.
Представитель блогера заявил в суде, что шесть месяцев Варламов* проходил обучение по очной форме в образовательном учреждении в Германии, поэтому имел статус резидента и право на ставку для резидентов. По словам представителя заявителя, его доверитель не искажал данные в декларации и не имел такого умысла, к недоплате привела нечеткость нормы закона.
Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, при этом начисленную ему этим же решением налоговой инспекции недоимку в размере порядка 33 миллионов рублей Варламов* не оспаривает.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", в конце января 2026 года операции по счетам Варламова* приостановили из-за "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
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