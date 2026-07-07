В России могут ввести утильсбор на железнодорожную технику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику.
- Введение утильсбора на железнодорожную технику обсуждается по обращениям губернаторов и представителей отрасли.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику, заявил глава ведомства Антон Алиханов на Иннопроме-2026.
"Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве у нас работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению", - сказал Алиханов.