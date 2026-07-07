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В России могут ввести утильсбор на железнодорожную технику - РИА Новости, 07.07.2026
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11:04 07.07.2026 (обновлено: 11:18 07.07.2026)
В России могут ввести утильсбор на железнодорожную технику

Минпромторг прорабатывает введение утильсбора на железнодорожную технику

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупе в вагоне поезда
Купе в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику.
  • Введение утильсбора на железнодорожную технику обсуждается по обращениям губернаторов и представителей отрасли.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику, заявил глава ведомства Антон Алиханов на Иннопроме-2026.
"Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве у нас работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению", - сказал Алиханов.
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