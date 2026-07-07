В России анонсировали производство препарата против гепатита В

Краткий пересказ от РИА ИИ Сеченовский университет и компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В.

Проект направлен на создание производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита В.

В основе проекта лежит прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сеченовский университет и фармацевтическая компания "Р-Фарм" получили грант на производство препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Проект Сеченовского университета и группы компаний " Р-Фарм " по созданию производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита B получил поддержку Российского научного фонда . Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами", - рассказали там.

В вузе уточнили, что в основе проекта лежит разработанный в Сеченовском университете прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.

"CRISPR-Cas9 - это технология таргетного редактирования генома, известная также как "молекулярные ножницы". Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека", - пояснили в пресс-службе.