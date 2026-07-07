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В России анонсировали производство препарата против гепатита В - РИА Новости, 07.07.2026
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06:50 07.07.2026
В России анонсировали производство препарата против гепатита В

Сеченовский университет анонсировал создание препарата для лечения гепатита В

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сеченовский университет и компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В.
  • Проект направлен на создание производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита В.
  • В основе проекта лежит прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сеченовский университет и фармацевтическая компания "Р-Фарм" получили грант на производство препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Проект Сеченовского университета и группы компаний "Р-Фарм" по созданию производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита B получил поддержку Российского научного фонда. Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами", - рассказали там.
В вузе уточнили, что в основе проекта лежит разработанный в Сеченовском университете прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.
"CRISPR-Cas9 - это технология таргетного редактирования генома, известная также как "молекулярные ножницы". Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека", - пояснили в пресс-службе.
Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил в интервью РИА Новости, что их специалисты разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. В перспективе препарат должен полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.
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