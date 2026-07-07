На Украине завели дело о хищении на 156 миллионов долларов при закупке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине завели уголовное дело по возможному хищению бюджетных средств при закупках БПЛА для ВСУ на сумму почти 156 миллионов долларов.

Правоохранители расследуют возможное завышение стоимости беспилотников, закупаемых за бюджетные средства.

Общая сумма сомнительных операций составляет более 197 миллионов гривен (4,4 миллиона долларов), следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для дальнейшего вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине по возможному хищению бюджетных средств при закупках БПЛА для ВСУ на сумму почти 156 миллионов долларов, сообщает украинский офис генерального прокурора.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у украинского производителя дронов - компании Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко.

"В рамках уголовного производства правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов для нужд сектора безопасности и обороны Украины . По данным следствия, в 2025 году одно из обществ заключило с предприятием "Агентство оборонных закупок" государственные контракты на поставку БПЛА различных типов и модификаций на общую сумму 6,95 миллиардов гривен (156 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Как уточняют в офисе генпрокурора, следствие проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников. Речь идет о возможном безосновательном увеличении производственной себестоимости, административных и других расходов, которые влияли на конечную цену продукции, закупаемой за бюджетные средства.

По предварительным данным, для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности.