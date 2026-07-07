Подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева предъявили обвинение

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Краткий пересказ от РИА ИИ Офис генерального прокурора Украины заявил, что предъявил обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве женщины.

Подозреваемыми являются сотрудник главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Женщиной, убийство которой им инкриминируют, предположительно, является Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что предъявлены обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве женщины, предположительно, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Монако , нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения на Украину.

Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.