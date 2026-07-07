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Подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева предъявили обвинение - РИА Новости, 07.07.2026
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21:50 07.07.2026
Подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева предъявили обвинение

Двум подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева предъявили обвинение

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис генерального прокурора Украины заявил, что предъявил обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве женщины.
  • Подозреваемыми являются сотрудник главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.
  • Женщиной, убийство которой им инкриминируют, предположительно, является Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что предъявлены обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве женщины, предположительно, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины.
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"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения на Украину.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.
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