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ВСУ теряют американские Forterra из-за неожиданных атак, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2026
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ВСУ теряют американские Forterra из-за неожиданных атак, пишут СМИ

TechCrunch: ВСУ теряют вездеходы США, которые не выдерживают реалий конфликта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 автономных вездеходов компании Forterra были задействованы на Украине за последние девять месяцев.
  • Некоторые вездеходы были потеряны из-за неподготовленности к особенностям местности и неожиданным атакам.
  • Стоимость вездеходов повысилась из-за необходимости модификаций, например, добавления спутниковой антенны Starlink.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более сотни автономных вездеходов американской компании Forterra были задействованы на Украине в течение последних девяти месяцев, но некоторые из них уже были потеряны из-за их неподготовленности к особенностям местности и неожиданным атакам, пишет издание TechCrunch.
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"Forterra... заявила, что более 100 ее автономных вездеходов (Lancer - ред.) были развернуты в зонах конфликта на Украине за последние девять месяцев, по мнению компании, речь идет о самом масштабном размещении автономного наземного транспорта в ходе боевых действий какой-либо американской оборонной... компанией", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, необходимость модифицировать транспортные средства, например, добавить спутниковую антенну Starlink, значительно повысила стоимость этой техники.
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"Некоторые были потеряны в ходе боевых действий, в частности, если они застряют в грязи или на другой местности, где российские войска могут спокойно наносить по ним удары", - подчеркивает TechCrunch.
По данным издания, несмотря на то, что Lancer могут автономно ориентироваться в пространстве, украинские военные предпочитают управлять ими с дистанции, так как транспортные средства не в состоянии реагировать на неожиданное появление противника.
Другим недостатком этих вездеходов является их стоимость: они слишком ценные, чтобы их можно было использовать так же широко, как беспилотники.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных.
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