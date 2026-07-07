ВСУ теряют американские Forterra из-за неожиданных атак, пишут СМИ

"Некоторые были потеряны в ходе боевых действий, в частности, если они застряют в грязи или на другой местности, где российские войска могут спокойно наносить по ним удары", - подчеркивает TechCrunch.

По данным издания, несмотря на то, что Lancer могут автономно ориентироваться в пространстве, украинские военные предпочитают управлять ими с дистанции, так как транспортные средства не в состоянии реагировать на неожиданное появление противника.