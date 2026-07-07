ВСУ теряют американские Forterra из-за неожиданных атак, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 100 автономных вездеходов компании Forterra были задействованы на Украине за последние девять месяцев.
- Некоторые вездеходы были потеряны из-за неподготовленности к особенностям местности и неожиданным атакам.
- Стоимость вездеходов повысилась из-за необходимости модификаций, например, добавления спутниковой антенны Starlink.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более сотни автономных вездеходов американской компании Forterra были задействованы на Украине в течение последних девяти месяцев, но некоторые из них уже были потеряны из-за их неподготовленности к особенностям местности и неожиданным атакам, пишет издание TechCrunch.
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"Forterra... заявила, что более 100 ее автономных вездеходов (Lancer - ред.) были развернуты в зонах конфликта на Украине за последние девять месяцев, по мнению компании, речь идет о самом масштабном размещении автономного наземного транспорта в ходе боевых действий какой-либо американской оборонной... компанией", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, необходимость модифицировать транспортные средства, например, добавить спутниковую антенну Starlink, значительно повысила стоимость этой техники.
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"Некоторые были потеряны в ходе боевых действий, в частности, если они застряют в грязи или на другой местности, где российские войска могут спокойно наносить по ним удары", - подчеркивает TechCrunch.
По данным издания, несмотря на то, что Lancer могут автономно ориентироваться в пространстве, украинские военные предпочитают управлять ими с дистанции, так как транспортные средства не в состоянии реагировать на неожиданное появление противника.
Другим недостатком этих вездеходов является их стоимость: они слишком ценные, чтобы их можно было использовать так же широко, как беспилотники.
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