На Украине проводят обыски у производителя дронов Vyriy Industries

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у украинского производителя дронов Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко.

ГБР проверяет возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, поставлявшихся государству по многомиллиардным контрактам в 2025 году.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у украинского производителя дронов - компании Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Представители Государственного бюро расследования 7 июля проводят обыски у производителя дронов Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко. Следователи ГБР проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По предварительной версии следствия, цена дронов могла увеличиваться из-за безосновательного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. В компании изданию подтвердили, что обыски продолжаются.