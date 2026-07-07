На Украине проводят обыски у производителя дронов Vyriy Industries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у украинского производителя дронов Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко.
- ГБР проверяет возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, поставлявшихся государству по многомиллиардным контрактам в 2025 году.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у украинского производителя дронов - компании Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Представители Государственного бюро расследования 7 июля проводят обыски у производителя дронов Vyriy Industries и его директора Алексея Бабенко. Следователи ГБР проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По предварительной версии следствия, цена дронов могла увеличиваться из-за безосновательного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. В компании изданию подтвердили, что обыски продолжаются.
Vyriy Industries – украинская компания, которая разрабатывает и серийно производит автономные системы, адаптированные к боевым условиям. Она производит ударные FPV-системы, БПЛА самолетного типа, наземные роботизированные комплексы (НРК), наземные станции управления и воздушные ретрансляторы. Директор компании Алексей Бабенко, как отмечает "Украинская правда" также является владельцем издания "Бабель", которое недавно опубликовало резонансное расследование об одном из подразделений ВСУ "Скала", в котором пытают военнослужащих.