В Виннице водители маршруток устроили забастовку после мобилизации коллеги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водители маршруток в Виннице устроили забастовку и не вышли на маршруты из-за мобилизации их коллеги.
- Водителя, по сообщению издания со ссылкой на областной военкомат, уже отпустили после проверки документов.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Водители маршруток в Виннице на западе Украины устроили забастовку и не вышли на маршруты из-за мобилизации их коллеги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"В Виннице вчера водители маршруток устроили забастовку и не вышли на маршруты из-за мобилизации их коллеги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" со ссылкой на областной военкомат также сообщает, что водителя якобы уже отпустили после проверки документов. Ни одна из предложенных тыловых воинских частей не согласилась его взять на службу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.