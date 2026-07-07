Навроцкий хочет лишить правительство Польши прав на передачу оружия Украине

В понедельник Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Польша предоставила Украине вооружения на 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов), а с 2024 года по настоящий момент - на 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов).

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.