Навроцкий хочет лишить правительство Польши прав на передачу оружия Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Польши Кароль Навроцкий хочет взять на себя полномочия по передаче вооружения Украине, отняв их у правительства.
- Польша уже передала Украине ракеты для ЗРК Patriot и уступила свою очередь на покупку таких ракет в США.
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что хочет отнять у правительства полномочия по передаче вооружения Украине.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания своей системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
"Я беседую как с вами, так и с премьер-министром Дональдом Туском или с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о многих вопросах, на различных площадках, часто без последующих решений. Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники", - написал Навроцкий на платформе Х, обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.
В понедельник Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Польша предоставила Украине вооружения на 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов), а с 2024 года по настоящий момент - на 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.