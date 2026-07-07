Подозреваемая в покушении на Ермолаева общалась с сотрудником ГУР

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева, нашли закопанным под Киевом 6 июля.

Березовская прибыла на Украину 1 июля 2026 года и общалась с семьей и двумя мужчинами: бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР МОУ.

Интерпол опубликовал данные подозреваемой — это 39-летняя гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на Ермолаева Анастасия Березовская, тело которой найдено под Киевом, прибыла на Украину 1 июля и общалась с сотрудником главного управления разведки (ГУР) и экс-правоохранителем, сообщил офис генпрокурора Украины.

Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Монако , нашли закопанным под Киевом 6 июля.

"Подозреваемая прибыла на Украину 1 июля 2026 года... Установлено, что по возвращении на Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый - бывший сотрудник правоохранительных органов, второй - действующий сотрудник ГУР МОУ (министерства обороны Украины - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это 39-летняя гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.