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Подозреваемая в покушении на Ермолаева общалась с сотрудником ГУР - РИА Новости, 07.07.2026
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15:31 07.07.2026
Подозреваемая в покушении на Ермолаева общалась с сотрудником ГУР

Подозреваемая в покушении на Ермолаева, прибыв на Украину, общалась с ГУР

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева, нашли закопанным под Киевом 6 июля.
  • Березовская прибыла на Украину 1 июля 2026 года и общалась с семьей и двумя мужчинами: бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР МОУ.
  • Интерпол опубликовал данные подозреваемой — это 39-летняя гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на Ермолаева Анастасия Березовская, тело которой найдено под Киевом, прибыла на Украину 1 июля и общалась с сотрудником главного управления разведки (ГУР) и экс-правоохранителем, сообщил офис генпрокурора Украины.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли закопанным под Киевом 6 июля.
"Подозреваемая прибыла на Украину 1 июля 2026 года... Установлено, что по возвращении на Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый - бывший сотрудник правоохранительных органов, второй - действующий сотрудник ГУР МОУ (министерства обороны Украины - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это 39-летняя гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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