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Украина сама организовала покушение на Ермолаева, заявил Шарий - РИА Новости, 07.07.2026
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14:46 07.07.2026
Украина сама организовала покушение на Ермолаева, заявил Шарий

Шарий: Украина заметает следы после покушения на Ермолаева в Монако

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Шарий заявил, что Украина сама организовала покушение на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева и сейчас активно заметает следы.
  • По заявлению Шария, операция с участием Анастасии Березовской планировалась Главным управлением разведки Украины.
  • Шарий считает, что на территории Евросоюза находятся тысячи потенциальных убийц и террористов Украины, готовых выполнить любое задание Киева.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Украина сама организовала покушение на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева и сейчас активно заметает следы.
Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что было найдено тело 39-летней гражданки Украины 1987 года рождения Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позже подтвердил факт обнаружения тела.
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"Украина убивает своих оппонентов на территории Европы, и некоторые страны Европы ей в этом активно помогают", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Шарий заявил, что операция с участием Березовской планировалась Главным управлением разведки (ГУР) Украины, именно поэтому подозреваемая в течение суток добралась из Монако на Украину, на границе ее никто не задержал и спокойно пропустил на украинскую территорию. При этом информации об убитой нет нигде - как считает блогер, такое возможно только в случае или подделывания личности, или намеренного удаления данных спецслужбами.
Также, по данным Шария, сотрудники ГУР получили заказ в том числе на его убийство и пытались отработать заказ в Испании у суда Эль-Вендрель. Он заявил, что операция разрабатывалась совместно ГУР и СБУ, однако была сорвана из-за того, что он обо всем узнал.
Блогер считает, на территории Евросоюза находятся тысячи потенциальных убийц и террористов Украины. "В любой момент такие люди готовы выполнить любое задание Киева. Это мина замедленного действия", - написал Шарий.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Газета Nice-Matin сообщила в субботу, что Ермолаев вышел из комы. В воскресенье то же издание сообщило, что полиция допросила сына Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако.
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