Краткий пересказ от РИА ИИ Анатолий Шарий заявил, что Украина сама организовала покушение на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева и сейчас активно заметает следы.

По заявлению Шария, операция с участием Анастасии Березовской планировалась Главным управлением разведки Украины.

Шарий считает, что на территории Евросоюза находятся тысячи потенциальных убийц и террористов Украины, готовых выполнить любое задание Киева.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Украина сама организовала покушение на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева и сейчас активно заметает следы.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что было найдено тело 39-летней гражданки Украины 1987 года рождения Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позже подтвердил факт обнаружения тела.

"Украина убивает своих оппонентов на территории Европы, и некоторые страны Европы ей в этом активно помогают", - написал Шарий в своем Telegram-канале.

Шарий заявил, что операция с участием Березовской планировалась Главным управлением разведки (ГУР) Украины, именно поэтому подозреваемая в течение суток добралась из Монако на Украину, на границе ее никто не задержал и спокойно пропустил на украинскую территорию. При этом информации об убитой нет нигде - как считает блогер, такое возможно только в случае или подделывания личности, или намеренного удаления данных спецслужбами.

Также, по данным Шария, сотрудники ГУР получили заказ в том числе на его убийство и пытались отработать заказ в Испании у суда Эль-Вендрель. Он заявил, что операция разрабатывалась совместно ГУР и СБУ, однако была сорвана из-за того, что он обо всем узнал.

Блогер считает, на территории Евросоюза находятся тысячи потенциальных убийц и террористов Украины. "В любой момент такие люди готовы выполнить любое задание Киева. Это мина замедленного действия", - написал Шарий.