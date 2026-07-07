"Ее больше нет". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерланды больше не могут предоставлять военную поддержку Киеву, заявила министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.
- Она призвала другие страны взять на себя эту обязанность.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нидерланды больше не могут предоставлять военную поддержку Киеву, заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg.
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"У нас больше нет возможностей делать это как государство, поскольку мы уже сделали очень многое", — заявила она на полях саммита НАТО в Анкаре.
Йешилгез-Зегериус призвала другие страны взять на себя эту обязанность.
Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре 7-8 июля.