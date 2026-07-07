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"Ее больше нет". На Западе сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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13:17 07.07.2026 (обновлено: 15:38 07.07.2026)
"Ее больше нет". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Йешилгез-Зегериус: Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды больше не могут предоставлять военную поддержку Киеву, заявила министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.
  • Она призвала другие страны взять на себя эту обязанность.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нидерланды больше не могут предоставлять военную поддержку Киеву, заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg.
«
"У нас больше нет возможностей делать это как государство, поскольку мы уже сделали очень многое", — заявила она на полях саммита НАТО в Анкаре.
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Йешилгез-Зегериус призвала другие страны взять на себя эту обязанность.
Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре 7-8 июля.
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