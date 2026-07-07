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В Кремле назвали условие для мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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13:01 07.07.2026
В Кремле назвали условие для мирного урегулирования на Украине

Песков: мирное урегулирование будет возможно, когда Киев примет нужные решения

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский кремль
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование на Украине возможно.
  • По его словам, для этого Киев должен проявить добрую волю и принять нужные решения.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты", - сказал он журналистам, комментируя вопрос мирного урегулирования на Украине.
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