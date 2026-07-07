Двоих задержали по делу об убийстве подозреваемой в теракте в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева.

Среди задержанных — действующий офицер главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Офицер ГУР Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов задержаны на Украине в связи с убийством подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером главного управления разведки, другой бывшим сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Ранее во вторник то же СМИ сообщило, что тело женщины, подозреваемой в убийстве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Монако , нашли шестого июля под Киевом.