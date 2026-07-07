Двоих задержали по делу об убийстве подозреваемой в теракте в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева.
- Среди задержанных — действующий офицер главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Офицер ГУР Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов задержаны на Украине в связи с убийством подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером главного управления разведки, другой бывшим сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Ранее во вторник то же СМИ сообщило, что тело женщины, подозреваемой в убийстве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли шестого июля под Киевом.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.