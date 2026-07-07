Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали, как Россия лишила Киев козырей перед саммитом НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 07.07.2026
В ЕС рассказали, как Россия лишила Киев козырей перед саммитом НАТО

Христофору: удары ВС России изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что российские удары возмездия изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО в Анкаре.
  • ВС России нанесли удары по предприятиям, складу и военным аэродромам в нескольких областях Украины.
  • Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, и Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях форума.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские удары возмездия резко изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву
01:06
По словам эксперта, удары возмездия стали неприятным сюрпризом для европейцев, которые надеялись представить мнимые успехи Киева на саммите.
"Украинцы думали, что это даст европейским "крутым ребятам" и президенту США (Дональду. — Прим. ред.) Трампу что-то позитивное, о чем можно поговорить, поскольку их сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает", — пояснил журналист.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Только слышим": Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву
04:30
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 — 8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Киев признали непригодным для жизни
02:53
 
В миреКиевРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала