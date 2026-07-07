В ЕС рассказали, как Россия лишила Киев козырей перед саммитом НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что российские удары возмездия изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО в Анкаре.

ВС России нанесли удары по предприятиям, складу и военным аэродромам в нескольких областях Украины.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, и Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях форума.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские удары возмездия резко изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего Российские удары возмездия резко изменили переговорный фон для Киева на саммите НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Украинцы идут на этот саммит НАТО , проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву", — сказал он.

По словам эксперта, удары возмездия стали неприятным сюрпризом для европейцев, которые надеялись представить мнимые успехи Киева на саммите.

"Украинцы думали, что это даст европейским "крутым ребятам" и президенту США (Дональду. — Прим. ред.) Трампу что-то позитивное, о чем можно поговорить, поскольку их сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает", — пояснил журналист.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.