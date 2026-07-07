"Только слышим": Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что план обороны Киева не был согласован из-за внутренней борьбы за власть.

Кличко призвал украинские власти отнестись ответственно к вопросу укрепления столицы, назвав вопрос устойчивости Киева вопросом выживания Украины.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. План обороны Киева так и не был согласован из-за внутренней борьбы за власть между администрацией города и правительством, заявил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет", — пожаловался он.

Кличко призвал власти Украины должно отнестись ответственно к вопросу укрепления столицы, назвав вопрос устойчивости Киева вопросом выживания Украины.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.