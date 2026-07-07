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"Только слышим": Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву - РИА Новости, 07.07.2026
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04:30 07.07.2026
"Только слышим": Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву

Мэр Кличко: план обороны Киева так и не был согласован

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что план обороны Киева не был согласован из-за внутренней борьбы за власть.
  • Кличко призвал украинские власти отнестись ответственно к вопросу укрепления столицы, назвав вопрос устойчивости Киева вопросом выживания Украины.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. План обороны Киева так и не был согласован из-за внутренней борьбы за власть между администрацией города и правительством, заявил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет", — пожаловался он.
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В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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