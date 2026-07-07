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Украинцы распродают в интернете сухпайки из помощи НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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01:19 07.07.2026
Украинцы распродают в интернете сухпайки из помощи НАТО

РИА Новости: украинцы распродают в интернете сухпайки со свининой из помощи НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинцы продают в интернете сухпайки армии Германии, поставленные вооруженным формированиям киевского режима.
  • Сухпаек обладает маркировкой NATO Approved и считается одним из лучших военных рационов в мире.
  • Сухпаек находится во Львове и стоит 750 гривен (16,8 доллара).
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинцы распродают в интернете натовские сухпайки армии Германии, поставленные вооруженным формированиям киевского режима, выяснило РИА Новости, изучив объявления на украинском маркетплейсе.
"Немецкий сухой паек бундесвера... В середине три основных блюда и дополнения. Все есть на фото. Годен минимум до 31.08.2026", - говорится в тексте объявления.
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На фотографиях продавец демонстрирует содержимое пайка. Среди прочего там есть пачка снеков из вяленой свинины. Сухпаек находится во Львове и стоит 750 гривен (16,8 доллара).
"Обладает маркировкой NATO Approved ("Одобрено НАТО" - ред.) и считается одним из лучших военных рационов в мире по качеству блюд, калорийности и разнообразию компонентов", - пишет автор объявления.
У продавца 127 активных объявлений. Предлагаемые им товары очень разнообразны: от обруча для волос до автомобиля Volkswagen Polo 2008 года выпуска.
Масштабная коррупция на Украине приводит к тому, что большая доля поставок и помощи не доходит до адресатов. Так, украинское госбюро расследований (ГБР) 2 июня сообщило о начальнике склада одной из воинских частей Николаевской области Украины, которого обвиняют в исчезновении продуктов и сухпайков на сумму около 80 тысяч долларов.
Ранее РИА Новости выяснило, что на украинских сайтах объявлений распродают американскую военную экипировку, в том числе комплекты формы, спальные мешки и полевые ремонтные комплекты.
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