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Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву - РИА Новости, 07.07.2026
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01:06 07.07.2026
Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву

Зеленский обвинил Европу в халатности после российского удара по Киеву

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от стран ЕС и НАТО поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
  • Глава киевского режима добавил, что потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет, такое требование выдвинул после российского удара возмездия по Киеву Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
"Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении (В вопросе разработок систем ПВО. — Прим. ред.). Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех", — возмутился он.
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Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.
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