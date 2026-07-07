Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал от стран ЕС и НАТО поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
- Глава киевского режима добавил, что потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет, такое требование выдвинул после российского удара возмездия по Киеву Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
"Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении (В вопросе разработок систем ПВО. — Прим. ред.). Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех", — возмутился он.
Глава киевского режима добавил, что потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.
Вчера глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплектов Patriot.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.