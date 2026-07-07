"Это продолжится". Буданов* выступил с новой угрозой в адрес Польши

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"Он (пик конфликта. — Прим. ред.) точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — заявил он.