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"Это продолжится". Буданов* выступил с новой угрозой в адрес Польши - РИА Новости, 07.07.2026
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08:59 07.07.2026 (обновлено: 09:29 07.07.2026)
"Это продолжится". Буданов* выступил с новой угрозой в адрес Польши

Буданов заявил, что в конфликте Украины и Польши будет эскалация

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что напряженные отношения между Киевом и Варшавой ухудшатся.
  • Он связывает это с годовщиной Волынской трагедии 11 июля.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Напряженные отношения между Киевом и Варшавой станут хуже, утверждает глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, чьи слова передает Telegram-канал "Политика страны".
«

"Он (пик конфликта. — Прим. ред.) точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — заявил он.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН** также могут перезахоронить.
В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна ожидает от Киева первого шага после скандала с героизацией нацистских преступников.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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