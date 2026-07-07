"Это продолжится". Буданов* выступил с новой угрозой в адрес Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что напряженные отношения между Киевом и Варшавой ухудшатся.
- Он связывает это с годовщиной Волынской трагедии 11 июля.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Напряженные отношения между Киевом и Варшавой станут хуже, утверждает глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, чьи слова передает Telegram-канал "Политика страны".
«
"Он (пик конфликта. — Прим. ред.) точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — заявил он.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН** также могут перезахоронить.
В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна ожидает от Киева первого шага после скандала с героизацией нацистских преступников.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России экстремистская организация.