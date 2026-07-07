Врач рассказала о тяжелых последствиях теплового удара для нервной системы

Краткий пересказ от РИА ИИ Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, который сопровождается спутанностью сознания, судорогами и нарушением координации, предупредила доцент кафедры неврологии Пироговского университета Карине Бадалян.

Сильные повреждения кожи от солнечного ожога могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания.

У людей с хроническими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, эпилепсия, вегетативные нарушения и после инсульта, жара может временно усилить симптомы.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, который сопровождается спутанностью сознания, судорогами и нарушением координации, предупредила доцент кафедры неврологии Пироговского университета Карине Бадалян.

"Тепловой удар является неотложным состоянием и может сопровождаться головной болью, спутанностью сознания, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы", - сказала Бадалян "Газете.Ru"

По словам специалиста, солнечный ожог сам по себе обычно не опасен для нервной системы, однако сильные повреждения кожи могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания. Само по себе солнце не вредит нервам, однако длительный перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, добавила невролог.