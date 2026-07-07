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Врач рассказала о тяжелых последствиях теплового удара для нервной системы - РИА Новости, 07.07.2026
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15:37 07.07.2026
Врач рассказала о тяжелых последствиях теплового удара для нервной системы

Невролог Бадалян: тепловой удар сопровождают спутанность сознания и судороги

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолнечная погода
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, который сопровождается спутанностью сознания, судорогами и нарушением координации, предупредила доцент кафедры неврологии Пироговского университета Карине Бадалян.
  • Сильные повреждения кожи от солнечного ожога могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания.
  • У людей с хроническими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, эпилепсия, вегетативные нарушения и после инсульта, жара может временно усилить симптомы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, который сопровождается спутанностью сознания, судорогами и нарушением координации, предупредила доцент кафедры неврологии Пироговского университета Карине Бадалян.
"Тепловой удар является неотложным состоянием и может сопровождаться головной болью, спутанностью сознания, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы", - сказала Бадалян "Газете.Ru".
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По словам специалиста, солнечный ожог сам по себе обычно не опасен для нервной системы, однако сильные повреждения кожи могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания. Само по себе солнце не вредит нервам, однако длительный перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, добавила невролог.
Кроме того, Бадалян обратила внимание на пациентов с хроническими заболеваниями. Она отметила, что у людей с рассеянным склерозом жара временно усиливает симптомы, но не вызывает новых повреждений. В группе риска также пациенты с болезнью Паркинсона, эпилепсией, вегетативными нарушениями и после инсульта, перечислила доцент.
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