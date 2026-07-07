ВС России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам, используемым ВСУ.
- Поражение нанесено также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам, используемым ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемых ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18