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В Туве при поисках двух девочек проверили заброшенные места - РИА Новости, 07.07.2026
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16:17 07.07.2026
В Туве при поисках двух девочек проверили заброшенные места

В Туве при поисках двух девочек проверили заброшенные места и жилье мигрантов

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве проводятся поиски двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля.
  • Были проверены места возможного пребывания иностранных граждан, а также заброшенные дома и другие помещения, но девочки не найдены.
  • Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Жилье и места пребывания иностранцев, а также заброшенные дома проверили в Туве в ходе поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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"Проверены места возможного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе расположенные вблизи реки Енисей. Обследованы 14 домовладений по улицам Колхозной, Малоенисейской, Лунной, Луговой, Вавилинской, а также складские помещения, подвалы станций технического обслуживания и общежитие по улице Колхозной", - говорится в сообщении.
Кроме того, совместно с управляющими компаниями было организовано обследование нежилых помещений, чердаков, подвалов многоквартирных домов и канализационных колодцев. Уточняется, что девочек не нашли.
Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
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