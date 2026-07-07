В Туве при поисках двух девочек проверили заброшенные места

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туве проводятся поиски двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля.

Были проверены места возможного пребывания иностранных граждан, а также заброшенные дома и другие помещения, но девочки не найдены.

Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Жилье и места пребывания иностранцев, а также заброшенные дома проверили в Туве в ходе поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля, сообщает Жилье и места пребывания иностранцев, а также заброшенные дома проверили в Туве в ходе поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.

"Проверены места возможного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе расположенные вблизи реки Енисей. Обследованы 14 домовладений по улицам Колхозной, Малоенисейской, Лунной, Луговой, Вавилинской, а также складские помещения, подвалы станций технического обслуживания и общежитие по улице Колхозной", - говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с управляющими компаниями было организовано обследование нежилых помещений, чердаков, подвалов многоквартирных домов и канализационных колодцев. Уточняется, что девочек не нашли.