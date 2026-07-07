В Туве проведут проверку по жалобам на действия участников поисков девочек

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Полиция Тувы проводит проверку по жалобам местных жителей на противоправные действия участников поисков пропавших в Кызыле двух 12-летних девочек, один из пенсионеров рассказал, что к нему в дом ворвались несколько человек, угрожали и провели обыск, сообщает МВД по республике.

Со слов самого пострадавшего на видео, сопровождающем публикацию, пришедшие к нему люди сообщили, что являются добровольцами и ищут двух девочек, которые пропали 1 июля.

О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.