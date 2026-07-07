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В Туве проведут проверку по жалобам на действия участников поисков девочек - РИА Новости, 07.07.2026
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10:25 07.07.2026
В Туве проведут проверку по жалобам на действия участников поисков девочек

МВД Тувы проводит проверку по жалобам на действия участников поисков девочек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Тувы проводит проверку по жалобам местных жителей на противоправные действия участников поисков пропавших в Кызыле двух 12-летних девочек.
  • Пенсионер из Кызыла заявил в полицию, что неизвестные ворвались к нему в дом, угрожали и провели обыск, представившись добровольцами, ищущими пропавших девочек.
  • МВД по Республике Тыва призывает участников поисковых мероприятий соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Полиция Тувы проводит проверку по жалобам местных жителей на противоправные действия участников поисков пропавших в Кызыле двух 12-летних девочек, один из пенсионеров рассказал, что к нему в дом ворвались несколько человек, угрожали и провели обыск, сообщает МВД по республике.
"Министерство внутренних дел по Республике Тыва проводит проверку по фактам совершения противоправных действий волонтерами в ходе поисковых мероприятий. В органы внутренних дел поступило несколько обращений аналогичного характера. Установлено, что под видом поисковых мероприятий отдельными лицами совершаются противоправные деяния", - говорится в сообщении на странице МВД в соцсети "ВКонтакте".
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В ведомстве в частности рассказали, что в понедельник в полицию обратился житель Кызыла 1950 года рождения, который рассказал, что около 3 часов ночи неизвестные проникли в его дом, схватили его за руки и выволокли на улицу, произвели обыск в жилье, перевернув все вещи, у некоторых из них в руках была арматура, они высказывали в его адрес угрозы.
Со слов самого пострадавшего на видео, сопровождающем публикацию, пришедшие к нему люди сообщили, что являются добровольцами и ищут двух девочек, которые пропали 1 июля.
"МВД по Республике Тыва призывает участников поисковых мероприятий неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации", - отмечается в сообщении
О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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