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В Туве более 240 волонтеров ищут пропавших девочек - РИА Новости, 07.07.2026
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07:01 07.07.2026
В Туве более 240 волонтеров ищут пропавших девочек

МВД: в Туве более 240 поисковых групп ищут двух девочек

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве более 240 поисковых групп, включая более тысячи волонтеров, участвуют в поисках двух 12-летних девочек.
  • Поисковые мероприятия проводились на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.
  • Уголовное дело возбуждено после того, как девочки ушли из своих домов в Кызыле и не вернулись, а их вещи были найдены на берегу Енисея.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Более 240 поисковых групп, в числе которых более тысячи волонтеров, участвуют в поисках двух 12-летних девочек в Туве, сообщает МВД по республике в Telegram-канале.
Отмечается, что в течение понедельника поисковые и оперативно-розыскные мероприятия проводились одновременно на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.
"Всего в поисковой операции были задействованы 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтер. Для проведения поисков были привлечены 162 автомобиля, 19 лодок, два квадроцикла, один гидроцикл и семь беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28
 
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