В Туве более 240 волонтеров ищут пропавших девочек

КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Более 240 поисковых групп, в числе которых более тысячи волонтеров, участвуют в поисках двух 12-летних девочек в Туве, сообщает МВД по республике в Telegram-канале.

"Всего в поисковой операции были задействованы 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтер. Для проведения поисков были привлечены 162 автомобиля, 19 лодок, два квадроцикла, один гидроцикл и семь беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.