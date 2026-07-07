В Туве более 240 волонтеров ищут пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве более 240 поисковых групп, включая более тысячи волонтеров, участвуют в поисках двух 12-летних девочек.
- Поисковые мероприятия проводились на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.
- Уголовное дело возбуждено после того, как девочки ушли из своих домов в Кызыле и не вернулись, а их вещи были найдены на берегу Енисея.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Более 240 поисковых групп, в числе которых более тысячи волонтеров, участвуют в поисках двух 12-летних девочек в Туве, сообщает МВД по республике в Telegram-канале.
Отмечается, что в течение понедельника поисковые и оперативно-розыскные мероприятия проводились одновременно на нескольких участках реки Енисей и прилегающей территории.
"Всего в поисковой операции были задействованы 241 поисковая группа, в состав которых вошли 1021 волонтер. Для проведения поисков были привлечены 162 автомобиля, 19 лодок, два квадроцикла, один гидроцикл и семь беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28