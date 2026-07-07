Рейтинг@Mail.ru
Туроператор предупредил о негативном влиянии скандала с туалетом в Турции - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 07.07.2026
Туроператор предупредил о негативном влиянии скандала с туалетом в Турции

Скандал с туалетом за 10 долларов может сказаться на имидже Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из заведений курортного поселка Акыяка в провинции Мугла потребовали заплатить 10 долларов США за пользование туалетом.
  • Туроператор Ильхам Мансыз заявил, что подобные случаи наносят ущерб репутации всего туристического региона и могут повлиять на выбор места отдыха.
  • Власти Турции начали расследование этого объявления.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Скандал с требованием заплатить 10 долларов США за пользование туалетом на турецком курорте может негативно сказаться на восприятии страны иностранными туристами, заявил РИА Новости туроператор из провинции Мугла Ильхам Мансыз.
В понедельник широкий общественный резонанс вызвало объявление в одном из заведений курортного поселка Акыяка в провинции Мугла, где для посетителей, не являющихся клиентами, была установлена плата за пользование туалетом в размере 500 турецких лир (около 10 долларов США). Объявление, размещенное в турецкой проправительственной газете Turkiye, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях на фоне продолжающихся дискуссий о росте цен в туристических регионах страны.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Отельер рассказал, что больше всего раздражает россиян на курортах Турции
1 июня, 03:08
"Подобные случаи наносят ущерб репутации всего туристического региона. Туристы не разделяют отдельное заведение и курорт в целом - они запоминают страну. Когда информация о таких ценах распространяется в социальных сетях и СМИ, она формирует негативное впечатление и может повлиять на выбор места отдыха", - сказал Мансыз РИА Новости.
По мнению Мансыза, подобные случаи не отражают подход большинства представителей туристической отрасли Турции. Он отметил, что добросовестные предприниматели придерживаются разумной ценовой политики и заинтересованы в том, чтобы туристы возвращались в страну вновь.
Туроператор также считает, что даже единичные случаи необоснованно высоких цен способны перечеркнуть усилия тысяч представителей отрасли, поскольку доверие туристов формируется не только уровнем сервиса в гостиницах, но и общим впечатлением от отдыха.
Источник РИА Новости в правительстве Турции сообщил, что власти начали расследование объявления.
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россияне на курортах Турции начали жестче контролировать расходы
20 мая, 05:49
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала