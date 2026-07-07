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ЦИК выявил недостатки в документах Партии пенсионеров - РИА Новости, 07.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:44 07.07.2026
ЦИК выявил недостатки в документах Партии пенсионеров

ЦИК выявил недостатки в документах Партии пенсионеров для участия в выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПартия пенсионеров
Партия пенсионеров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Партия пенсионеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России выявила технические недостатки в документах Партии пенсионеров, представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
  • Партия пенсионеров может предоставить исправленные документы в ЦИК до 9 июля для рассмотрения вопроса об их заверении 11 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила технические недостатки в документах Партии пенсионеров, представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, партия может принести исправленные документы до 9 июля, сообщил член ЦИК России Антон Лопатин.
Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 5 июля.
"Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, были выявлены недостатки, в основном технического характера", - сказал Лопатин в ходе заседания.
В Центризбиркоме отметили, что Партия пенсионеров до 9 июля может предоставить в комиссию исправленные документы, чтобы 11 июля ЦИК рассмотрел вопрос об их заверении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Сдача документов кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму
6 июля, 11:19
 
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