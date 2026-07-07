ЦИК выявил недостатки в документах Партии пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России выявила технические недостатки в документах Партии пенсионеров, представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Партия пенсионеров может предоставить исправленные документы в ЦИК до 9 июля для рассмотрения вопроса об их заверении 11 июля.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России выявила технические недостатки в документах Партии пенсионеров, представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, партия может принести исправленные документы до 9 июля, сообщил член ЦИК России Антон Лопатин.

Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 5 июля.

"Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, были выявлены недостатки, в основном технического характера", - сказал Лопатин в ходе заседания.

В Центризбиркоме отметили, что Партия пенсионеров до 9 июля может предоставить в комиссию исправленные документы, чтобы 11 июля ЦИК рассмотрел вопрос об их заверении.