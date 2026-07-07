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ЦИК принял документы партии "Новые люди" для участия в выборах - РИА Новости, 07.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:53 07.07.2026 (обновлено: 11:43 07.07.2026)
ЦИК принял документы партии "Новые люди" для участия в выборах

ЦИК принял документы у партии «Новые люди» для заверения списков кандидатов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача документов кандидатами от партии "Новые Люди" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва
Сдача документов кандидатами от партии Новые Люди в депутаты Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сдача документов кандидатами от партии "Новые Люди" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России приняла у партии «Новые люди» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • В федеральный список партии «Новые люди» вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп.
  • По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла у партии "Новые люди" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация "Новых людей" прибыла в Центризбирком РФ во вторник во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Документы у партии приняла член ЦИК России Василина Кулиева.
Партия "Новые люди" 1 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата. Некоторые региональные группы списка возглавили действующие депутаты Госдумы, в том числе Ксения Горячева, Ярослав Самылин, Роза Черемис, Амир Хамитов, Георгий Арапов, Сангаджи Тарбаев, Александр Демин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Сдача документов кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму
6 июля, 11:19
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Амир ХамитовСангаджи ТарбаевГосдума РФ
 
 
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