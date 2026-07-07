Сдача документов кандидатами от партии "Новые Люди" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва

Сдача документов кандидатами от партии "Новые Люди" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва

ЦИК принял документы партии "Новые люди" для участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России приняла у партии «Новые люди» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

В федеральный список партии «Новые люди» вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп.

По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидатов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла у партии "Новые люди" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация "Новых людей" прибыла в Центризбирком РФ во вторник во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым . Документы у партии приняла член ЦИК России Василина Кулиева.

Партия "Новые люди" 1 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата. Некоторые региональные группы списка возглавили действующие депутаты Госдумы, в том числе Ксения Горячева, Ярослав Самылин, Роза Черемис, Амир Хамитов, Георгий Арапов, Сангаджи Тарбаев, Александр Демин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.