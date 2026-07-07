В Белгородской области открыли новый паломнический центр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при Свято-Троицком Холковском монастыре открыли новый паломнический центр.
- Паломнический центр представляет собой четырехэтажный комплекс, встроенный в меловую гору, его строительство заняло около полутора лет.
- В здании нового центра разместились гостиница, трапезная и Богоявленский домовый храм.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Новый паломнический центр открыли в Белгородской области при Свято-Троицком Холковском монастыре, четырехэтажный комплекс встроен в меловую гору и возведен за полтора года, сообщил врио губернатора Александра Шуваева.
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"В Свято-Троицком Холковском монастыре — единственной пещерной обители нашей области — состоялось долгожданное открытие нового паломнического центра. Это историческое событие. Четырехэтажный комплекс, буквально вписанный в меловую гору, продолжает древние традиции пещерного строительства", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что в здании разместились гостиница, просторная трапезная и Богоявленский домовый храм, чин освящения которого совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Шуваев подчеркнул, что строительство началось зимой 2025 года и заняло около полутора лет.
По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке митрополита, а также участию УК "Развитие", Владимира Зотова, фондов "Вымпел" и "Преображение". Врио губернатора добавил, что новый объект станет основой формирующегося культурно-туристического кластера в селе Холки и точкой притяжения для паломников и гостей региона.