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Цена нефти марки Brent превысила 74 доллара за баррель - РИА Новости, 07.07.2026
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17:32 07.07.2026
Цена нефти марки Brent превысила 74 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 30 июня превысила $74 за баррель

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть ускорили рост во вторник до более чем 2%.
  • Стоимость нефти марки Brent впервые с конца июня превысила 74 доллара за баррель.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост во вторник до более чем 2%, стоимость Brent впервые с конца июня превысила 74 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,4% относительно предыдущего закрытия - до 73,69 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 июня превышал отметку в 74 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,22% - до 70,07 доллара.
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