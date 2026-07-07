Цена нефти марки Brent превысила 74 доллара за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили рост во вторник до более чем 2%.
- Стоимость нефти марки Brent впервые с конца июня превысила 74 доллара за баррель.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост во вторник до более чем 2%, стоимость Brent впервые с конца июня превысила 74 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,4% относительно предыдущего закрытия - до 73,69 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 июня превышал отметку в 74 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,22% - до 70,07 доллара.